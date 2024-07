Grupo Dança de Rua Brasil apresenta espetáculo "Marco Zero" no Festival de Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/07/2024 - 11h53 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h39 ) ‌



O grupo paulista Dança de Rua Brasil trouxe para o Festival de Joinville o espetáculo "Marco Zero", uma produção que retrata a evolução da dança urbana no Brasil ao longo de quatro décadas. Com uma apresentação marcante, o grupo explora a trajetória e os principais marcos da dança urbana no país. A cobertura do evento foi feita pela repórter Isabella Motta.

