Grêmio e Inter empatam no Gauchão com direito à expulsão ‘por tabela’

O Gre-Nal de número 444 na história, terminou empatado em 1 a 1. A partida na Arena do Grêmio foi válida pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho e contou com uma cena inusitada. Aos 30 minutos, Ribas, que faz parte da comissão técnica do Inter, foi expulso. Roger Machado, treinador colorado, também teve que deixar gramado, uma vez que ele é considerado o 'responsável' pelas atitudes da comissão técnica pelo regulamento do Campeonato Gaúcho.

