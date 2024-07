GRÊMIO 0 X 2 CRUZEIRO - MELHORES MOMENTOS | BRASILEIRÃO 16ª RODADA - 10/07/2024

Aclr |Do canal Voz do Esporte no YouTube

No clima frio de Caxias do Sul, o Cruzeiro se impôs fora de casa e venceu o Grêmio por 2 a 0 nesta quarta-feira (10), em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão. O triunfo, inclusive, teve direito à ‘lei do ex’, uma vez que Ramiro abriu o placar, enquanto Arthur Gomes completou o triunfo da Raposa. Por outro lado, o Imortal teve mais uma atuação ruim na Série A e ainda teve o zagueiro Kannemann expulso no início da segunda etapa. Veja os gols e os melhores momentos

