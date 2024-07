Aclr |Do canal Grands no YouTube

Graziella Delicato possui mais de 15 anos de experiência no mercado da aviação. Atua na CCR Aeroportos liderando o diálogo da empresa com as companhias aéreas, com foco na expansão de novas rotas e no desenvolvimento de destinos turísticos. A CCR opera 20 aeroportos no mundo.

