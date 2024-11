Gravidez Após os 40 Anos: Entenda os Riscos e Cuidados Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 04/11/2024 - 14h25 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A gravidez após os 40 anos está se tornando cada vez mais comum, tanto entre celebridades como Gisele Bündchen e Sabrina Sato, quanto fora dos holofotes. Em Chapecó, Suzy teve a pequena Eloá aos 43 anos, e sua história nos traz reflexões sobre maternidade tardia. No estúdio do Ver Mais, recebemos a ginecologista Dra. Maria Valente para esclarecer dúvidas sobre a gestação em idade avançada, os riscos, as mudanças no corpo e os cuidados necessários.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.