Grávida esfaqueada pelo ex-marido fala pela primeira vez #shorts #recordinteriorsp #cidadealerta

Recebeu alta nesta quinta (24) a arquiteta Amanda Baldim Ramazini, de 31 anos, que está grávida e foi esfaqueada pelo ex-marido, o engenheiro Luis Fernando Bentivoglio, na última segunda (21), em um apartamento na Avenida São Vicente, Zona Sul de Franca. Amanda levou 20 facadas e ficou internada por 3 dias em um hospital particular de Franca, antes de voltar para Ribeirão Preto com a família; na tarde desta quinta (24), a arquiteta falou com a imprensa pela primeira vez sobre as agressões e os horrores que viveu nas mãos do ex.

