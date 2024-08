GRAVEI UMA PARTICIPAÇÃO NO HORA DO FARO l ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 05/08/2024 - 20h00 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h30 ) ‌



Oi, pessoal! No vlog de hoje, vou mostrar mais detalhes da minha rotina. Fui convidada para participar do Hora do Faro.

Antes de gravação, aproveitei para bater um papo com o Faro, no camarim dele, sobre família e namoro dos filhos.

No dia seguinte, fui ao meu escritório para decorar o ambiente e, claro, trabalhar!

O que vocês acharam? Não esqueçam de comentar e curtir os nossos conteúdos. Ah! Se inscreva no canal. Beijos!! #vlog #horadofaro

