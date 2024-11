Grave colisão na rua Minas Gerais: mulher em Joinville fica presa após perder o controle do veículo Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 15/11/2024 - 14h42 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher ficou presa às ferragens em um grave acidente na rua Minas Gerais, zona oeste de Joinville. O incidente ocorreu enquanto ela dirigia no sentido bairro-centro e perdeu o controle do veículo ao tentar pegar o celular que havia caído. Após invadir a pista contrária, colidiu frontalmente com outro carro. Equipes dos bombeiros voluntários realizaram o resgate, e a vítima explicou a sequência de eventos que levaram à colisão. O caso chama atenção para os perigos do uso do celular ao volante.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.