Grave acidente na RJ-216

Uma mulher morreu e 15 pessoas ficaram feridas no grave acidente que aconteceu ontem na RJ-216, que liga a cidade de Campos à praia do Farol de São Tomé. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

