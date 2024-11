Grave acidente na MGC-452 deixa pelo menos seis feridos, próximo a Uberlândia | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/11/2024 - 09h00 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um grave acidente foi registrado na BR-452, km 163, no fim da noite deste sábado (02), próximo a Uberlândia. Pelo menos três veículos estariam envolvidos e seis pessoas ficaram feridas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, um veículo modelo HRV tentou ultrapassar uma motocicleta e, ao fazer isso, colidiu com um Onix branco. Com o impacto, o Onix perdeu o controle, rodou na pista e colidiu com um Pálio prata que seguia na direção oposta, rumo a Santa Juliana.

Dentro do veículo estavam quatro membros de uma família: uma mulher com dor abdominal, um homem sem ferimentos aparentes e duas crianças, uma menina (7) com sangramento no nariz e um menino (3), que não apresentava ferimentos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=X1bh87M2_7s

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=-on-Khanwp0

👉 https://www.youtube.com/watch?v=TBnBkiePsV0

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.