Grave acidente na BR-365 deixa três mortos e três feridos
05/12/2024 - 09h24 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h46 )

A pista da BR-365, no sentido Santa Vitória, permanece no modelo 'pare e siga' após um engavetamento envolvendo quatro veículos, entre eles dois carros, uma caminhonete e uma carreta cegonha. O acidente ocorreu no km 866, perto do Distrito de Chaveslândia, na tarde desta quarta-feira, e resultou na morte de três pessoas no local.

De acordo com a concessionária Ecovias do Cerrado, após a colisão, houve incêndio nos veículos, o que dificultou o resgate das vítimas. Três pessoas sofreram ferimentos leves, mas recusaram atendimento médico, enquanto outras foram encaminhadas a hospitais de São Simão e Santa Vitória.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estão no local, combatendo as chamas e prestando socorro. A Polícia Rodoviária Federal acompanha a ocorrência, e a via segue parcialmente interditada para o trabalho das equipes de resgate. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

