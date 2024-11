Grave acidente deixa Jardim Iririú sem luz após carro bater em poste em Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 27/11/2024 - 15h15 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h46 ) twitter

Um grave acidente ocorrido no Jardim Iririú, em Joinville, deixou várias pessoas sem energia após um carro colidir violentamente com um poste. As imagens do impacto são impressionantes, e a região ficou sem luz enquanto equipes trabalhavam para restaurar o fornecimento. Acompanhe todos os detalhes desse acidente que chocou os moradores da área.

