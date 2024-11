Gravataí: mulher é presa: suspeita de matar e enterrar corpo do companheiro Aclr|Do canal Record RS no YouTube 11/11/2024 - 14h55 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h47 ) twitter

A Polícia Civil prendeu uma mulher suspeita de matar e enterrar o corpo do companheiro, Jurmar dos Santos, em Gravataí, na região metropolitana. A investigação começou no início de agosto, após o desaparecimento da vítima. Dois criminosos envolvidos no caso confessaram o crime e foram encontrados na cidade de triunfo.

