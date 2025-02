Gravadora reúne vozes de Marília Mendonça e Cristiano Araújo em dueto inédito, sonhado pelos fãs Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 27/01/2025 - 00h51 (Atualizado em 27/01/2025 - 01h06 ) twitter

O sonho de muitos fãs de reunir Marília Mendonça e Cristiano Araújo na mesma música se tornou realidade. Amigos e com trajetórias semelhantes, os dois astros do sertanejo nunca chegaram a gravar juntos por interferência do destino, mas uma gravadora reuniu as vozes de ambos para um dueto póstumo inédito. A novidade, autorizada pelas famílias, chegou a ser apontada como feita por inteligência artificial, mas o produtor musical Blener Maycom prova que tudo é real.

