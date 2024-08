Gravação da caixa-preta do avião da Voepass registrou últimos momentos antes do acidente Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 15/08/2024 - 15h15 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h22 ) ‌



O Pará subiu 20 posições no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, passando da 26ª para a 6ª colocação. O estado apresentou o maior crescimento na taxa de aprovação de alunos no Ensino Médio em 2023, superando a média nacional. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação.

A caixa-preta do avião da Voepass que caiu em Vinhedo (SP) registrou gritos e uma fala do copiloto pedindo mais potência à aeronave. O copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva perguntou o que estava acontecendo antes de solicitar o aumento na potência. A gravação inclui gritos dentro da aeronave e termina com um estrondo. Das 62 vítimas do acidente, 60 já foram identificadas. Até o momento, 30 corpos foram liberados aos familiares. Um relatório preliminar sobre o acidente deve ser finalizado em 30 dias.

