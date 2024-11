Grands por Bessa prestigiou o jantar em comemoração aos 85 anos do Hospital São Vicente Aclr|Do canal Grands no YouTube 24/10/2024 - 16h37 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O jantar em comemoração aos 85 anos da instituição São Vicente celebrou também, o Dia do Médico. Realizado na última sexta-feira (18), o palco para o jantar foi a Sociedade Hípica Paranaense. A comemoração contou com a presença de toda a diretoria executiva, além de homenagens aos médicos, enfermeiros e funcionários atuantes há mais tempo no hospital.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.