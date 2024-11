Grands por Bessa no Prêmio Personalidades TOPVIEW 2024 Aclr|Do canal Grands no YouTube 22/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h00 ) twitter

O Prêmio Personalidades TOPVIEW 2024 levou um grande público ao Museu Oscar Niemeyer na última quinta-feira (17). O evento, em sua quarta edição, foi dividido em três partes: um coquetel, a cerimônia de entrega dos troféus no Auditório Poty Lazzarotto seguida do jantar. A lista completa com todos os 30 ganhadores pode ser encontrada no site da revista TOPVIEW.

