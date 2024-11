Grands por Bessa esteve no lançamento da multimarcas feminina de luxo Landore Aclr|Do canal Grands no YouTube 24/10/2024 - 15h53 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante o coquetel no Bar do Golfe, do Graciosa Country Club, as convidadas puderam ver a coleção da marca de roupas Lalibela nas araras e em modelos, assim como joias da Alure Diamonds e também sentir as fragrâncias da Herbôro Aromas. Para mais informações, basta acessar o site da loja.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.