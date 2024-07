Aclr |Do canal Grands no YouTube

Grands por Bessa entrevista Pedro Joanir Zonta, presidente do Grupo Zonta.

Pedro Joanir Zonta contou sua história, a compra do primeiro supermercado Condor e como conseguiu se tornar referência no mundo do empreendedorismo.

Atualmente o Grupo Zonta abrange 96 unidades em 20 cidades do Paraná e de Santa Catarina, entre supermercados, hipermercados, atacarejos, atacados, postos de combustíveis, indústrias, shopping, matriz administrativa e serviços financeiros.

