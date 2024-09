Grande incêndio em vegetação em Florianópolis: bombeiros trabalham na contenção Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 11/09/2024 - 21h30 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um incêndio significativo está consumindo uma grande área de vegetação no Saco dos Limões, em Florianópolis. As chamas têm exigido um intenso esforço dos bombeiros para conter o avanço do fogo e minimizar os danos. O cenário é agravado pelas condições climáticas que favorecem a propagação do incêndio. Acompanhe as últimas informações e medidas adotadas para enfrentar essa emergência.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.