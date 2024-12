Grande incêndio atinge loja de calçados em Brusque e mobiliza oito viaturas do corpo de bombeiros Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/12/2024 - 11h41 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h38 ) twitter

Um sábado de grandes incidentes atingiu uma loja de calçados no centro de Brusque durante a madrugada deste . A operação de combate ao fogo durou cerca de quatro horas , com uma mobilização de oito viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina , que utilizaram mais de 80 mil litros de água . A estrutura da loja foi totalmente destruída , e as rachaduras foram causadas em dois estabelecimentos vizinhos, mas felizmente, não houve vítimas ou ferimentos . Acompanhe os detalhes dessa operação intensa e as possíveis consequências para o comércio local.

