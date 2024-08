Grande Hotel de Uberaba: um ícone da cidade ganha nova vida | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/07/2024 - 14h07 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h58 ) ‌



Um dos prédios mais emblemáticos da história de Uberaba, o Grande Hotel, finalmente terá uma nova chance. Após anos fechado e abandonado, o icônico edifício, inaugurado em 1941, foi adquirido por uma empresa hoteleira, com o apoio da Prefeitura Municipal.

A assinatura do protocolo de incentivo marca o início de uma nova era para o Grande Hotel e para o centro da cidade. A revitalização do prédio, que já foi o primeiro edifício com mais de 10 andares da região, é vista como um marco para a revitalização da área central.

Com as obras previstas para começar na próxima semana, a expectativa é que o Grande Hotel volte a ser um ponto de referência para uberabenses e turistas. A revitalização do prédio não apenas recuperará um patrimônio histórico, mas também impulsionará o turismo e a economia local.

