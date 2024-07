Grande apreensão de drogas na região Norte durante o fim de semana Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 22/07/2024 - 15h04 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h39 ) ‌



Durante o fim de semana, a polícia intensificou as operações na região norte do estado, resultando na apreensão de uma grande quantidade de drogas. As ações fazem parte de um esforço contínuo para combater o tráfico de entorpecentes na área. Várias ocorrências foram registradas, mostrando a efetividade das forças de segurança em manter a ordem e garantir a segurança da população. Acompanhe na Tribuna do Povo um giro completo das ocorrências, com detalhes sobre as apreensões e os desdobramentos dessas operações.

