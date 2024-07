Grafitti de empena: Museu da Cultura Hip Hop tem o maior painel do RS Aclr|Do canal Record RS no YouTube 22/07/2024 - 09h41 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h33 ) ‌



Museu da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul, na zona norte de Porto Alegre, inaugura a quadra poliesportiva para toda a comunidade. Lá está o maior graffiti de empena do estado, em uma galeria de arte a céu aberto.

