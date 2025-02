Grace Gianoukas acusa teatro de inadimplência e cancelamento de peça em homenagem à Dercy Gonçalves Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 24/02/2025 - 18h21 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h08 ) twitter

Em cartaz com a peça 'Nasci pra ser Dercy', Grace Gianoukas fez uma acusação grave ao teatro. Segundo a atriz, a produção solicitou o pagamento dos salários para os organizadores que, em represália, resolveram cancelar o espetáculo sem avisar e proibir que Grace entrasse no local. "A direção do teatro está inadimplente, e nós fizemos uma notificação", contou a artista em vídeo. "Em respeito ao público, nós viemos fazer o espetáculo, porque o show não pode parar", completou. O teatro enviou nota para A Hora da Venenosa e afirmou que o cancelamento da peça partiu de Grace Gianoukas e que, agora, o caso será resolvido na Justiça.

