Governo vai publicar Medida Provisória para garantir acesso ao crédito do Plano Safra 21/02/2025 - 22h57 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h59 )

O governo anunciou a liberação de 4 bilhões de reais em uma Medida Provisória para o financiamento dos agricultores, desbloqueando o Plano Safra paralisado pelo impasse na aprovação do orçamento 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que o crédito estará dentro dos limites do arcabouço fiscal, e que as linhas de crédito rural serão retomadas na próxima semana. A Frente Parlamentar do Agronegócio apoiou a decisão, mas criticou a demora. O Congresso deve analisar o orçamento após o Carnaval, com gastos não essenciais limitados pela regra fiscal.

