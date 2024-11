Governo segue discutindo pacote de corte e gastos Aclr|Do canal Record News no YouTube 11/11/2024 - 14h29 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governo deve continuar as discussões sobre o pacote de corte de gastos nesta semana. Várias reuniões têm sido feitas sobre o pacote necessário para manter as contas públicas. As negociações entram na terceira semana. O problema é que a equipe econômica enfrenta resistência de ministros que comandam as pastas que seriam afetadas. Por ouro lado, a previsão do Tribunal de Contas da União é que, se nada for feito, as políticas importantes para a população correm o risco de acabar nos próximos anos. Para analisar esse cenário econômico, conversamos com o economista Ricardo Buso.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.