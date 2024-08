Governo SC autoriza licitação para projetos de reconstrução do canal de acesso ao Porto de Laguna Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 28/08/2024 - 10h18 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h22 ) ‌



O Governo do Estado de Santa Catarina autorizou a licitação para projetos de reestruturação do Porto de Laguna, com foco especial no canal de acesso. A melhoria visa modernizar as infraestruturas do porto, aumentando a eficiência e a segurança das operações portuárias. A repórter Rachel Schneider traz todos os detalhes sobre os planos e as mudanças esperadas no local. Acompanhe a reportagem para entender as implicações dessa atualização para o transporte marítimo e a economia regional.

