Governo prorroga cadastramento no Auxílio Reconstrução no RS



O governo prorrogou o prazo para que novas famílias se cadastrem no Auxílio Reconstrução no Rio Grande do Sul. Os municípios atingidos pelas enchentes de abril e maio têm até o dia 15 de outubro para realizar os cadastros. O benefício é de R$ 5.100 em uma parcela única.

