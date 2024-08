Governo pede investigação sobre venda de leite em pó importado com valor inferior aos nacionais Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 09/08/2024 - 10h01 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h25 ) ‌



A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) pediu ao governo federal para investigar um esquema que está prejudicando a comercialização de leite em pó no Brasil. A prática de importar leite em pó a preços inferiores aos produtos nacionais tem causado um impacto negativo significativo no mercado, afetando produtores e comerciantes em todo o país. Em Santa Catarina, esse problema é particularmente relevante, dado o papel importante da agricultura e pecuária no estado. A matéria de hoje, com o repórter Geovan Petry e análise de Clemerson Argenton Pedrozo, vice-presidente executivo da Faesc, traz um panorama detalhado sobre como a situação está afetando o setor local e quais medidas estão sendo consideradas para resolver a questão.

