Governo inicia demolição do Estaleiro Arataca no centro de Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/08/2024 - 09h58 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Governo do Estado deu início à demolição do histórico Estaleiro Arataca, localizado no centro de Florianópolis, após uma decisão judicial. Esta construção, que faz parte da história da cidade, está agora sendo desmantelada para dar lugar a novos projetos. O trabalho começou recentemente e está previsto para ser concluído em breve. O repórter Gabriel Prada está no local trazendo detalhes sobre o andamento da demolição e o cronograma para a finalização desse processo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.