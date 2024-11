Governo inicia consulta pública para investimentos em rodovias com verba do acordo de Mariana (MG) Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 26/11/2024 - 13h50 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h35 ) twitter

Foi lançada, nesta segunda-feira (25), em Mariana, a 110 km de Belo Horizonte, a consulta pública para viabilizar o projeto que prevê melhorias em várias rodovias da região afetada pelo rompimento da barragem da Samarco, em 2015. A principal delas é a concessão e duplicação da BR-356, que liga a cidade à BR-040, em Nova Lima. Dois dos R$ 5 bilhões previstos no orçamento virão do governo de Minas, com recursos do acordo de Mariana, celebrado no mês passado. Veja a matéria completa no vídeo acima.

