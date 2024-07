Governo federal pretende regularizar "jogo do tigrinho" Aclr|Do canal Record News no YouTube 16/07/2024 - 22h55 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h17 ) ‌



O governo federal pretende regularizar os "caça-níqueis online", como o "jogo do tigrinho". Uma portaria para tratar desse assunto deve ser publicada ainda em julho pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Atualmente, há uma incerteza em relação à legalidade do Fortune Tiger no Brasil. A lei de contravenções penais, de 1946, proíbe jogos que dependem exclusiva ou principalmente da sorte. Sobre o assunto, conversamos com o advogado regulatório e tributário, Daniel Paiva.

