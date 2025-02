Governo federal pretende anunciar nos próximos dias duas medidas que favorecem os trabalhadores Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/02/2025 - 23h08 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h10 ) twitter

O governo federal pretende anunciar nos próximos dias duas medidas que favorecem os trabalhadores. A proposta de crédito consignado privado vai ser enviada para o Congresso depois do Carnaval. Já o resgate do saldo do FGTS por quem optou pelo saque-aniversário deve ser anunciado nesta quarta (16). A medida pode beneficiar 12 milhões de trabalhadores.

