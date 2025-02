Governo Federal inicia pagamento de parcela do Pé-de-Meia nesta terça (25) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/02/2025 - 19h13 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h40 ) twitter

O Governo Federal começou a pagar nesta terça-feira (25) a parcela de R$ 1000 aos estudantes participantes do programa Pé-de-Meia, e que concluíram um dos três anos do ensino médio em 2024. Aqueles que concluíram o terceiro ano no ensino médio e participaram dos dois dias do ENEM receberão mais R$ 200. Os depósitos serão feitos até quinta-feira (27). Cerca de quatro milhões de jovens de baixa renda, entre 14 e 24 anos, devem receber o benefício.

