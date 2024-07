Governo federal e indústria se unem para controlar preço do arroz

Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

O governo federal anunciou um acordo com produtores e a indústria para monitorar o preço do arroz brasileiro. A iniciativa visa evitar aumentos excessivos e garantir estabilidade para consumidores e agricultores. Danila Bernardes, ao vivo de Brasília, traz os detalhes desse acordo e explica como ele funcionará na prática, quais são as expectativas para os próximos meses e como essa medida pode impactar o mercado de arroz no Brasil.

