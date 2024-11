Governo federal decide não retomar o horário de verão neste ano Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/10/2024 - 09h14 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h57 ) twitter

O governo federal anunciou que não haverá retomada do horário de verão neste ano, decisão que gerou debates e diversas opiniões entre a população. O repórter Arliss Amaro traz os detalhes sobre os motivos que levaram o governo a optar por não implementar novamente essa prática, que, ao longo dos anos, teve seus defensores e críticos. Entre as razões estão questões de saúde, produtividade e avaliação dos resultados no consumo de energia. A medida reflete uma mudança no entendimento sobre a necessidade e os benefícios do horário de verão, que foi adotado em diversas regiões do país por muitos anos.

