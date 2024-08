Governo fecha acordo com clubes de futebol para campanha contra feminicídio Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h02 ) ‌



O Ministério da Mulher anunciou um acordo para fazer a campanha "Feminicídio Zero". A parceria foi feita com vários setores da sociedade, empresas e times de futebol, entre eles, flamengo, vasco, botafogo e corinthians. Um dos objetivos da campanha é estimular que as mulheres denunciem quando forem vítimas de violência. Sobre esse assunto, falamos com a advogada criminalista Thais Cremasco, cofundadora da Associação Mulheres Pela Justiça.

