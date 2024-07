Governo estadual anuncia investimento de R$ 1 milhão em UTI Neonatal para hospital de Rio Negrinho

Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A Fundação Hospitalar de Rio Negrinho receberá um investimento significativo do governo estadual, totalizando mais de R$ 1 milhão para a implantação de novos leitos de UTI Neonatal. O anúncio foi feito pelo governador Jorginho Mello durante sua visita ao Norte do estado. Márcio Falcão traz detalhes sobre a agenda do governador na região e os benefícios esperados com essa importante iniciativa para a saúde neonatal na cidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.