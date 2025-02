Governo do RJ adota série de medidas para aliviar impactos da onda de calor Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/02/2025 - 20h56 (Atualizado em 21/02/2025 - 08h58 ) twitter

O Rio de Janeiro teve o quarto dia seguido com temperatura acima dos 38°C. O governo do estado adotou uma série de medidas para aliviar o impacto, como a redução da carga horária nas escolas. Outra preocupação das autoridades é com quem trabalha exposto ao sol. O calor extremo fez aumentar em 45% os chamados ao SAMU, neste mês.

