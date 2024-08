Governo do Rio de Janeiro anuncia ações para combater violência contra a mulher Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 08/08/2024 - 19h42 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h27 ) ‌



No dia em que a Lei Maria da Penha completa 18 anos, o governo do Rio de Janeiro anunciou um pacote de ações para o combate à violência contra a mulher. O decreto assinado pelo governador Cláudio Castro determina que os contratos licitados pelo governo devem reservar 5% da mão de obra para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Além disso, foi lançada a sala Lilás Virtual no aplicativo Rede Mulher e o Protocolo Lilás do 190. Este serviço está ligado à central 190 da Polícia Militar com o objetivo de agilizar o atendimento a mulheres em situação de perigo.

