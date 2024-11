Governo do estado suspende contratação para telemedicina em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 12/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na primeira sessão da semana na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputados da oposição e da base de apoio ao governo de Jorginho Mello manifestaram suas opiniões sobre a suspensão do processo de contratação de uma empresa para atendimentos de telemedicina no estado. A decisão de suspender o contrato gerou reações distintas entre os parlamentares, com questionamentos sobre a transparência e eficiência no atendimento à saúde da população.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.