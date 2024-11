Governo do estado busca aprovação da descompactação da folha da educação na Alesc Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 14/10/2024 - 20h47 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h40 ) twitter

O Governo de Santa Catarina está concentrando esforços na articulação com os deputados para aprovar dois projetos considerados prioritários na Assembleia Legislativa (ALESC). A descompactação da folha da educação e a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 estão no centro das atenções, com o objetivo de otimizar a gestão dos recursos públicos e garantir uma alocação mais eficaz para o setor educacional. Acompanhe a reportagem de Paulo César, que traz os detalhes sobre o andamento dessas pautas e a importância delas para o futuro da educação no estado.

