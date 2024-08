Governo divulga detalhes sobre o congelamento de R$ 15 bilhões no orçamento Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 31/07/2024 - 18h03 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h49 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Foi publicado na noite desta terça (30), no Diário Oficial da União, os detalhes do congelamento de R$ 15 bilhões no orçamento do governo federal. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) teve R$ 4,5 bilhões congelados em vários órgãos. O Ministério da Saúde foi o mais afetado, com um total de R$ 4,4 bilhões. A medida visa manter a meta fiscal de déficit zero neste ano.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

Publicidade

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.