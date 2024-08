Governo decreta aumento do imposto sobre cigarros Aclr|Do canal Record News no YouTube 01/08/2024 - 17h00 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h10 ) ‌



Um decreto presidencial publicado nesta quinta-feira (1º) no Diário Oficial da União aumentou o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre cigarros. De acordo com o decreto, o preço mínimo para venda do maço de 20 cigarros no varejo vai passar de R$ 5 para R$ 6,50, a partir de 1º de setembro deste ano.

