Governo decide não retomar horário de verão em 2024 e gera críticas de setores econômicos

Decisão do governo sobre o horário de verão repercute em Brasília. O Ministério de Minas e Energia oficializou que o Brasil não terá horário de verão em 2024, alegando que o país possui segurança energética. No entanto, a decisão gerou críticas de setores como a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que esperava um impacto positivo na economia com a retomada da medida. Segundo o presidente da entidade, o governo desconsiderou benefícios econômicos, sociais e ambientais que o horário de verão pode trazer.

O anúncio foi feito após reuniões entre o ministério, o Operador Nacional do Sistema Elétrico e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. O governo explicou que a segurança energética foi garantida por medidas adotadas ao longo do ano, visando evitar o desabastecimento das hidrelétricas. Para especialistas, a decisão de não retomar o horário de verão foi coerente, considerando o cenário atual de sobra de energia no país.

A discussão sobre a volta do horário de verão ganhou força em setembro, devido à crise hídrica e à prolongada estiagem em diversas regiões. No entanto, a chegada das chuvas reduziu a pressão pela medida. O horário de verão, que começou a ser adotado no Brasil em 1931 e foi extinto em 2019, segue sendo um tema de debate entre especialistas e setores econômicos.

