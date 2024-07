Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Governo de SC lança programa de inserção no mercado para apoiar vítimas das enchente no RS

Alto contraste

A+

A-

O governo de Santa Catarina lança nesta terça-feira (18) um programa especial de apoio aos gaúchos vítimas da recente enchente que buscara refugio no estado. Este novo programa, detalhado pela repórter Daniela Ceccon ao vivo de Florianópolis, tem como objetivo principal a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho catarinense. A iniciativa visa proporcionar estabilidade e novas oportunidades para aqueles que foram forçados a deixar suas casas devido às enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. Saiba mais sobre como o programa pretende ajudar na reconstrução das vidas dessas famílias, proporcionando suporte social e econômico, além de outras medidas de integração.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.