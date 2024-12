Governo de SC cria cadastro de pedófilos e agressores sexuais Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 03/12/2024 - 21h13 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governador de Santa Catarina sancionou a criação do Cadastro Estadual de Pedófilos e Agressores Sexuais, um passo importante no combate à violência sexual no estado. Além disso, o cadastro de motoristas de aplicativo começa nesta terça-feira (03) em Balneário Camboriú. Por fim, o projeto "Natal nos Bairros" traz programação cultural e musical para 19 regiões de Florianópolis até dia 22 de dezembro. Confira os destaques de hoje em SC e as principais medidas anunciadas pelo governo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.