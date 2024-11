Governo de SC anuncia pagamento do 13º salário aos servidores públicos para 12 de dezembro Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 28/11/2024 - 21h52 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h19 ) twitter

O Governo de Santa Catarina anunciou que o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos ocorrerá no dia 12 de dezembro. Além disso, estão abertas as inscrições para os cursos Proeja e técnicos do IFSC, com prazo até próxima terça-feira, 03 de dezembro. Essa é uma ótima oportunidade para quem deseja qualificação profissional.

