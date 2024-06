Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

O Governo do Estado de Santa Catarina anunciou a antecipação do pagamento do 13º salário dos servidores para 17 de julho, além do início do pagamento da quarta parcela do programa educacional Pé-de-Meia. Também foi inaugurada uma nova rota com voos diretos entre Florianópolis e a Cidade do Panamá, melhorando as opções de conexão internacional. Confira.

